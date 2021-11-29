İhlas Haber Ajansı

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Kayalıklara düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş’ta kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Pazarcık ilçesinin kırsal mahallelerinden Harmancık'ta gerçekleşen olayda, çobanlık yapan Hasan Ganiyolu, Avluk mevkii civarında hayvanlarını otlatmaya çıkardı.


Ardından Boşnak Deresi kayalıklarından keçisinin düştüğünü fark eden Hasan Ganiyolu, durumu 112 Acil Çağrı Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, mahsur kalan hayvanı bulunduğu yerden tırmanma ekipmanlarını giyerek kurtardı.


Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen keçinin sahibi itfaiye ekiplerine müdahaleden dolayı teşekkür etti.

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