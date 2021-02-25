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Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta 80 metrelik uçurumdan düşerek kayalık bölgede mahsur kalan keçiyi itfaiye ekipleri kurtararak sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş'ta 80 metrelik uçurumdan düşerek kayalık bölgede mahsur kalan keçiyi itfaiye ekipleri kurtararak sahibine teslim etti.


Olay, Onikişubat ilçesi Karadere Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal alanda hayvanlarını otlatan besici İbrahim Ejderha, bir keçisinin uçurumdan düşerek kayalıklarda mahsur kaldığını gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye kurtarma ekipleri, bir saatlik çalışma sonunda keçiyi, yaralı kurtararak sahibi İbrahim Ejderha'ya teslim etti.


Keçinin yaklaşık 80 metrelik uçurumdan 10 metre aşağı düştüğü öğrenildi. Keçinin sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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