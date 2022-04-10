Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta kayalık bölgede 3 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Engizek Mahallesi kırsalında Y.S. (38), hayvanlarını otlatırken keçilerden biri kayalıklarda mahsur kaldı.

Sahibi tarafından 3 gündür kurtarılamayan keçi için, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri bölgeye gelerek çalışma yaptı. Ekiplerin, teknik ekipmanlarla 3 saatlik çalışması sonucunda kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.