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Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta kayalıklarda mahsur kalan keçiler 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta kayalıklarda mahsur kalan keçiler 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Sarıgüzel Mahallesi'nde yaşayan Saadettin Ardıç, keçilerini otlatmak için araziye çıktı. Bir süre sonra 3 keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını fark eden Ardıç, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 6 kilometrelik yürüyüşün ardından bölgeye ulaştı. Ekipler, kayalıklarda mahsur kalan 3 keçiyi yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından bulundukları yerden kurtardı.

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