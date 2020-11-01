Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta kayalıklarda mahsur kalan keçiler 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Sarıgüzel Mahallesi'nde yaşayan Saadettin Ardıç, keçilerini otlatmak için araziye çıktı. Bir süre sonra 3 keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını fark eden Ardıç, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 6 kilometrelik yürüyüşün ardından bölgeye ulaştı. Ekipler, kayalıklarda mahsur kalan 3 keçiyi yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından bulundukları yerden kurtardı.