İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri jandarma kurtardı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan 7 keçiyi jandarma kurtardı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan 7 keçiyi jandarma kurtardı.


Alınan bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Geben Mahallesi Meryemçil mevkisindeki kayalık arazide yaşandı. Bektaş Taş, kendisine ait küçükbaş hayvanlarını otlatmak için araziye çıkardı. Hayvanlarından 7'si kayalıklarda mahsur kalan Taş, jandarmadan yardım istedi. Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma (JAK) timleri, küçükbaş hayvanların 5 gündür kayalıklarda mahsur kaldığını öğrendi.


Jandarma timleri, 7 keçiyi yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtararak sahibine teslim etti.


Keçileri kurtulan Bektaş Taş, jandarmaya teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.