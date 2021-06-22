Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta kayalıklarda mahsur kalan oğlak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Oniklişubat ilçesi Süleymanlı kırsal alanında sürüsünü otlatan bir vatandaşın, hayvanlardan biri kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanlarınca oğlağı bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaş büyükşehir belediyesi itfaiyesinden yardım istedi. Bölgeye intikal eden ekipler, halat yarımıyla bölgeye inerken yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonrası kayalıklarda mahsur kalan oğlağı kurtararak sahibine teslim etti.