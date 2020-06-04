Kayalıklardan düşen dağcının cansız bedeni çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla çıktığı dağda kaybolan amatör dağcının cansız bedeni kayalıklardan çıkarıldı.

Gaziantep'ten Kahramanmaraş'ın Düldül Dağı'na doğa yürüyüşü için gelen Ali Gür (50), Murat Kargın (44) ve Sevgi Erol (30) kaybolmuş, kaybolan dağcılardan Ali Gür ve Sevgi Erol kurtarılmıştı.

Kayıp dağcı için AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK), korucular ve yöre halkı arama çalışmaları başlattı. Ekipler, kayalıklara düşen ve hayatını kaybeden Murat Kargın'ın bulunması için saatlerce arama çalışmaları yaptı. Kargın'ın bulunan cansız bedeni yaklaşık 6 saat sonra bulunduğu kayalıklardan çıkarılarak cenaze aracına konuldu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Ömer Humanızlı İlkokulunda görev yaptığı öğrenilen amatör dağcının cenazesi otopsi işleminin ardından memleketi Gaziantep'e gönderildi.