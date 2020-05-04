İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaybolan koyunlarını 12 gündür arıyor

Kahramanmaraş’ta ahırdan kaçan iki koyun ve kuzu 12 gündür dağ bayır aranıyor.

Kahramanmaraş'ta ahırdan kaçan iki koyun ve kuzu 12 gündür dağ bayır aranıyor.


Onikişubat ilçesi Dereboğazı Mahallesi'nde Mehmet Boztepe'ye ait iki koyun ve bir kuzu 10 gün önce sürüden ayrılarak dağlara kaçtı. Kaybolan kuzu ve koyunları aramak için 10-15 kişi dağlık alanlarda arama yapıyor.


Hayvanların sahibi Mehmet Boztepe yetkililerden yardım isterken, “23 Nisan'da sabah saatlerinde iki koyun ve bir kuzumuz ahırdan kaçtı. Kaçan hayvanlar 12 gündür dağlık alanda yaşıyor. Her gün olduğu gibi bugünde hayvanlarımızı arıyoruz ancak bulduğumuz izleri de kaybediyoruz. Hayvanlar çok hızlı kaçıyor yardım istiyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.