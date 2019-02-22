Kayınvalidesini av tüfeğiyle vurdu

Kahramanmaraş'ta baba evine dönen eşini almaya giden damat, çıkan tartışma sonrası kayınvalidesini av tüfeğiyle yaraladı.

Olay, Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, L.Y. kocasıyla yaşadığı problemler nedeniyle baba evine gitti. 4 aylık evli olduğu öğrenilen Y.E.Y. ise, karısının eve dönmesi için kayınvalidesin evine gitti. Burada çıkan tartışma sonrası Y.E.Y., yanında getirdiği av tüfeğiyle kayınvalidesi H.A.'ya ateş etti. Bacağından yaralanan H.A., sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında tedavi altına alındı.

Olay yerinde damat Y.E.Y, gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan kayınvalidesinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.