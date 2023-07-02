Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam her yerde aranıyor

Kahramanmaraş'ta kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası 85 yaşındaki adamın bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Büyüksır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 85 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Bilgiç'in yakınları dün akşam saatlerinde yetkililere kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş İl AFAD Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 3 araç, 9 personel, 1 K9 arama köpeği, insansız hava aracı ve arama kurtarma aracı ile geniş çaplı arma kurtarma çalışmalarına başladı.

Arama çalışmalarının ikinci gününde Bursa AFAD ekibi 2 araç ve 8 personel ile AKUT ise 1 araç ve 5 personel ile destek sağlıyor.

Dağlık bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.