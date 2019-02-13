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Kayıp yaşlı adam yaralı bulundu!

Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde kaybolan yaşlı adam, bir vatandaş tarafından yaralı halde yol kenarında bulundu.

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde kaybolan yaşlı adam, bir vatandaş tarafından yaralı halde yol kenarında bulundu.


Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde alzheimer hastası olduğu belirtilen Abdullah İ. (78) evinden çıktı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından ekipler 78 yaşındaki yaşlı adamın bulunması için çalışmalara başladı.


Akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Gayberli mahallesi Ali Sezal bulvarı üzerinde yerde yaralı halde yatan bir şahıs bulundu. Bölgeden geçen bir vatandaşın, yol kenarında yatan yaralı adamı fark etmesi ve durumu bildirmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çok geçmeden yaşlı adamın sabah kaybolan alzheimer hastası Abdullah İ. (78) olduğu tespit edildi.


Polis ekipleri yaşlı adamın nasıl yaralandığını araştırırken, çevredeki vatandaşlar bir metre yüksekliğinde ki orta refüjden düştüğünü söyledi. Yaralı adamı bularak yetkililere haber veren Eren Ağcakoyunlu ise, ''Ben buradan geçiyordum. Yerde duran poşet gibi bir şey gördüm. Biraz ilerleyince durdum, geldim baktım. Benden sonra bir kaç araç daha durdu. Yaşlı adamı yüz üstü yerde yatarken gördüm. Burnunun üst tarafında yarık vardı. Polisi ve ambulansı aradık'' dedi.


Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Abdullah İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

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