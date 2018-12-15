Kaza sonrasında kopan elektrik telindeki akıma kapılarak hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde elektrik direğine çarpan römorkun kurtarılması sırasında kopan teldeki akıma kapılan 19 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Esentepe Mahallesi Çilingir Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, arkasında küspe yüklü römorkun takılı bulunduğu 46 EG 795 plakalı traktör yoldan çıktı. Traktörün arkasında takılı olan römork, yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptı. Küspe yüklü römorkun çarptığı direkteki elektrik teli koptu. Römorku, traktörle tekrar yola çıkarmak isteyen 19 yaşındaki Sefa Ünal isimli genç, kopan elektrik teline temas ederek akıma kapıldı. Ağır yaralanan Ünal, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis'e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, talihsiz gencin duran kalbini tekrar çalıştırmak için yoğun çaba harcasa da yeterli olmadı. 19 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ünal'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.