Kazada ölen 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya gidenleri ve yakınlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

Akşam saatlerinde Şanlıurfa'dan karayolu ile Elbistan'a getirilen ve morga konulan Şükran Entemiz ve kızı Melike Uysal, Gazel Kısaca, Havva Ağca ve Onur Yay'ın cenazeleri, öğle saatlerinde törenin yapılacağı ve cenaze namazının kılınacağı Hocazade Camii'ne götürülmek üzere alındı. Cenazelerin alınışı sırasında Elbistan Devlet Hastanesi ve Elbistan Adliyesi personelleri de mesai arkadaşlarını son yolculuğuna uğurlamak için morg önünde toplandı. Cenazelerin çıkışı esnasında gözyaşları sel oldu.

2'si devlet hastanesi personeli, 1'i de adliye personeli olan 5 kişinin cenazesi, cenaze araçları ile getirildikleri Hocazade Camii yanında binlerce kişi tarafından karşılandı.

Cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş saf tuttu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, cenaze yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cenazeler, kılınan namazın ve helallik alınmasının ardından ilçedeki değişik mezarlıklarda toprağa verildi.