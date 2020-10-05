Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı

Kahramanmaraş'ta bataklıkta mahsur kalan keçisini kurtarmak isterken çamura saplanan adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Pazarcık ilçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi civarındaki meydana geldi. Keçilerini otlatan Oruç Vural (60), keçilerden birisinin su içmeye yöneldiği sırada çamura saplandığını görünce keçiyi kurtarmak için bataklığa girdi. Vural, kendisi de beline kadar bataklığa gömüldü. Civarda olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bataklığa saplanan keçi ve sahibi Oruç Vural'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Oruç Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.