İhlas Haber Ajansı

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Kedi, şehitlikteki Türk bayrağını öptü

Kahramanmaraş’ta sokak kedisi, şehit mezarlığında Türk bayrağını öperken görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta sokak kedisi, şehit mezarlığında Türk bayrağını öperken görüntülendi.


Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi'nde bulunan Şehitler Mezarlığı'nda çekilen fotoğraflar ilgi çekti. Şehitler Mezarlığı görevlilerinin rutin kontrol yaptığı sırada, Şehit Jandarma Er Mehmet Demircan'ın mezarına çıkan bir sokak kedisi, şehidin mezar taşında bulunan Türk bayrağını öptü. O anları ise görevliler fotoğrafladı.


Şehidin mezarı başında çekilen fotoğraf, paylaşılan sosyal medyada da büyük ilgi uyandırdı.

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