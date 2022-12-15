İhlas Haber Ajansı

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Kedinin fare ile oyunu

Kahramanmaraş’ta kaydedilen görüntülerde kedinin fare ile oyunu gülümseten anlara neden oldu.

Kahramanmaraş'ta kaydedilen görüntülerde kedinin fare ile oyunu gülümseten anlara neden oldu.


Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde kedi, fareyi iki duvar arasında sıkıştırdı. Fare kaçacak yer bulamazken, kedi bir süre fare ile oynadı. Doğası gereği fareyi alıp yemesi gereken kedi, patisi ve ağzıyla fareye temas etmeye çalıştı. Bir yandan etrafa bakınan kedi, fare ile oyun oynamayı sürdürdü.

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