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Kendi kullandığı traktörün altında can verdi

Kahramanmaraş’ta kendi kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta kendi kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi Karşıyaka mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hasan Kırıcı (48) yönetimindeki kum yüklü traktörüyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan traktörün ve römorkunun altında kalan Hasan Kırıcı olay yerinde hayatını kaybetti. Kırıcı'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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