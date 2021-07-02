"Kendi Lezzetini Keşfet" yarışmasını kazananlara hediye sepeti

Kahramanmaraş’ta sosyal medya hesaplarında başlatılan “Kendi Lezzetini Keşfet” yarışmasında kazananlara hediyeler verildi.
Kahramanmaraş'ta sosyal medya hesaplarında başlatılan “Kendi Lezzetini Keşfet” yarışmasında kazananlara hediyeler verildi.
Onikişubat Belediyesi “expo2023kahramanmaras” sosyal medya hesaplarından başlattığı “Kendi Lezzetini Keşfet” yarışmasıyla Kahramanmaraş'a özgü yemekleri sofralarında fotoğraflayıp paylaşanlar arasından yaptığı çekilişte kazanan takipçilerine yöresel lezzet sepeti hediye etti.
İçerisinde tarhana, pul biber, fıstık ezmesi, expo logolu kupa bardak, anahtarlık ve rozetten oluşan yöresel lezzet sepetini alan şanslı takipçiler Onikişubat Belediyesi'ne ve Başkan Hanefi Mahçiçek'e teşekkür ettiler.