İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kendini uyaran garsona saldırdı

Kahramanmaraş’ta çay bahçesinde kendisini uyaran garsona saldıran kadın gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta çay bahçesinde kendisini uyaran garsona saldıran kadın gözaltına alındı.


Olay, öğle saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde yer alan çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre G.Ç., çay bahçesine giriş yaptıktan bir süre sonra masada bulunan kül tablasını yer attı. Bunun üzerine çay bahçesinde görevli garsonlar G.Ç.'yi uyardı. Garsonların uyarısına daha da sinirlenen kadın, diğer masalarda bulunan eşyaları sağa sola fırlattı. Olaydan haberdar olan kadının arkadaşları da duruma müdahil olunca ortalık karıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadını ve arkadaşlarını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan G.Ç.'nin bir kamu kurumda memur olarak çalıştığı ve suç kaydının olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.