Kenevir ve sentetik uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kök kenevir bitkisi ile 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak icra ettikleri operasyon neticesinde, 59 kök kenevir bitkisi ile 2 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili 25 yaşındaki E.Y. adlı şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken; olayla ilgili de adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi.