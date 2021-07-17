Kent merkezindeki ağaca oğul veren arılara itfaiye müdahale etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kent meydanında bulunan ağaca oğul veren arılara, arıcı kıyafeti giyen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kentte her gün binlerce kişinin geçtiği Şehit Er Rahmi Koldan Meydanı'nda bulunan bir akasya ağacının dalına oğul veren arıları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Meydana gelen itfaiye ekipleri, arıların sokma ihtimaline karşı arıcı kıyafeti giydi. Caddedeki trafik de polis ekiplerince kesildi. İtfaiye aracının üzerine çıkan ekipler, 2 ayrı oğul halindeki binlerce arıyı çuvallara koyarak bölgeden uzaklaştırdı.

Bayram alışverişi için çarşıya çıkan vatandaşlar ise itfaiyenin arı kurtarma çalışmalarını merakla izledi.