Kepçe operatörünün dikkati hayatını kurtardı

Kahramanmaraş'ta 7 katlı apartmanın enkazında çalışma yapan kepçe operatörü, demir yığının altındaki depremzedeyi fark edince arama kurtarma ekipleri oraya yönlendi. Vahit isimli kişi, depremin 109. saatinde enkazın altından sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından enkazlardaki arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kahramanmaraş Mahallesi 12 Şubat ilçesinde 7 katlı Sabır Apartmanı'nın enkazında molozları kaldıran kepçe operatörü Adnan Altun, deprem yığının altındaki Vahit isimli şahsı fark etti. İkinci katta oturan vatandaş için ekipler oraya yönlendirildi. Burada çalışmalar yoğunlaştırıldı. Depremin 109. saatinde Vahit isimli vatandaş, enkazdan sağ çıkarıldı. Büyük bir dikkatle sedyeye alınan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.