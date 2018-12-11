Kerem Fırtına, Kahramanmaraşlı okurlarıyla buluştu

Üçüncü kitabının müjdesini veren ünlü isim, oyunculuğun da yazarlığın da kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.

2017 yılında ‘'En Yakın Arkadaşım Bir Deli'' kitabı ile başladığı yazarlık yolculuğunu, ‘'En Yakın Arkadaşım Daha Deli Daha Öfkeli'' kitabı ile sürdüren Kerem Fırtına'yı görmek ve kitaplarını imzalatmak isteyen Kahramanmaraşlılar, saatler öncesinde Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki yerlerini aldılar. Yazarı, alkışlarla karşılayan sevenleri, ona kitaplarını imzalatmakla kalmayıp, sohbet ederek, birlikte fotoğraf çektirdiler.

Kerem Fırtına'nın bazı hayranlarının ise heyecandan göz yaşlarına hakim olamadıkları gözlendi. Duygulanan bazı hayranlarını teselli eden ünlü isimden imza almak için her yaş grubundan okurlarının adeta birbirleriyle yarıştıkları dikkati çekti.

Üçüncü kitap Ekim ayında

Yoğun bir katılımla gerçekleşen imza gününün ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yazar Kerem Fırtına, ilkini geçen yıl, ikincisini iki ay önce çıkardığı 3'lü seri halindeki kitabının sonuncusunu 2019'un Ekim ayında okurlarıyla buluşturacağının müjdesini verdi.

Üçüncü kitabının isminin “En Yakın Arkadaşım ve Ben” olacağını belirten Kerem Fırtına, kitapla ilgili ipuçları da vererek, “Bu kitap da bir yüzleşme olacak. İnsanların kendilerine, arkadaşlarına itiraf edemedikleri su yüzüne çıkacak. Kitabımda kendisi ile yüzleşen bir çocuk olacak. Kendi hayat hikayemden yola çıkarak durumu analiz ettim” dedi.

Kerem Fırtına, "Oyunculuk mu ? Yazarlık mı?" şeklindeki soruya ise "Her ikisi de benim için çok kıymetli" yanıtını verdi.