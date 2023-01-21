Kervancıoğlu, Bakan Yardımcısı Yılmaz'a dondurma kesti

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz'a Maraş dondurması kesti.

Kahramanmaraş'ın gönüllü turizm elçisi Sami Kervancıoğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz'ın Kervanhan Gastronomi Tesisinde ağırladı. Tesiste Bakan Yardımcısı Yılmaz, çengelle asılan Alpedo Maraş dondurmasını satırla kesti. Kervancıoğlu ise kesilen dondurmayı külahla Yılmaz'a ikram etti.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, "Kervanhan tesislerinde çok güzel ağırlandık. Meşhur Maraş dondurmasını satırla kesmenin keyfini aldık. Ben emeklerinden dolayı Sami Bey'e ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kervancıoğlu ise, "Şehrimize hoş geldiler, bizleri onurlandırdılar. Ben nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret sonrası ise günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.