İhlas Haber Ajansı

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Kervancıoğlu PTT pullarında

Alpedo Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu adına PTT tarafından posta pulu bastırıldı.


İş adamı Sami Kervancıoğlu'nun Kahramanmaraş gastronomi ve turizmine sağladığı katkılardan ötürü PTT tarafından adına çıkartılan özel pul Kervancıoğlu'na posta yoluyla ulaştırıldı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş'ımızın adının geçtiği her yerde temsil noktasında yoğun bir mesai harcıyoruz. Evrensel lezzetimiz olan Alpedo Maraş Dondurmamız, beraberinde yöresel tatlarımızı ülke içinde ve ülke dışında birçok noktaya ulaştırıyoruz. Kahramanmaraş bizim hassas noktamız. Şehrimizin bizlere yüklediği bir sorumluluk var ve bizler bu sorumluluğun farkındayız. Marifet iltifata tabidir diyerek şahsımıza layık görülen posta pulu bizleri onurlandırdı” dedi.


Kervancıoğlu adına bastırılan posta pulları PTT şubelerinde özel olarak muhafaza ediliyor.

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