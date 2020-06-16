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Kervancıoğlu'ndan jandarmaya 181. yıl pastası

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, jandarmanın 181.

Yıldönümünü pasta ile kutladı.


Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıldönümü vesilesiyle İl Jandarma Alay Komutanı Albay Numan Öksüz'ü makamında ziyaret eden Kervancıoğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra, Alpedo-Kervan Lezzet Grubu tarafından hazırlanan pasta kesildi.


Jandarmaya tatlı ve dondurma ikramı yapıldıktan sonra açıklama yapan Kervancıoğlu, “Ülkemizin huzuru için çalışan önemli unsurumuz jandarma teşkilatına şükranlarımızı sunarız. ütün güvenlik güçlerimize görevlerinde başarılar diliyoruz” dedi.

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