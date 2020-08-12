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Kervancıoğlu'ndan Kültür ve Turizm Bakanına ziyaret

Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğu, Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret etti.

Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğu, Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti.


Bakanlıkta gerçekleşen ziyarette Başkan Kervancıoğlu, Bakan Ersoy'a şehrin başta gastronomi olmak üzere turizm değerleri potansiyeli hakkına bilgilendirme yaptı. Ziyarette Bakan Ersoy ekibine birçok hususta başta Kervancıoğlu ile istişare halinde olmaları gerektiğini belirtti.


Görüşmede Bakan Ersoy'u Kahramanmaraş'a davet eden Kervancıoğlu, kentin kültür varlıklarını yapımı ve yapılması istenen projelerin yerinde incelenmesi talep edildi.


Kervancıoğlu ziyaretin sonunda Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a günün anısına Maraş işi ceviz oyma sandık hediye etti.

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