Keyifli olduğu kadar şifa da dağıtıyor: Türk hamamı

Eski zamanlardan günümüze kadar Türk kültüründe de önemli bir yeri olan ve diğer ülkelerin de ilgi duyduğu Türk hamamları, soğuk kış günlerinde vücutta bulunan toksinlerin kolayca atılmasına yardımcı oluyor. Tarihi oldukça eskiye dayanan ve yıllardan beri geleneksel kültür olarak devam eden hamamlar, sağlık merkezi olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın kültürel mirasları arasında yer alan ve 15'inci yüzyılın sonlarına doğru, Dulkadiroğlu Beyliği döneminde yapıldığı tahmin edilen Tarihi Çukur Hamamı'na gelen vatandaşlar hem iş yorgunluğunu üzerlerinden atıyor hem de soğuk kış günlerinde hastalıklardan korunuyor.

Tarihi Çukur Hamamı'na gelen vatandaşlar, sıcak buharın hem vücuda hem de zihne verdiği ferahlatıcı etkisi sayesinde stres ve ağrılardan kurtulurken, aynı zamanda grip, nezle ve buna benzer kış hastalıklarından da korunuyor.

52 yıldır Tarihi Çukur Hamamı'nda çalışan 71 yaşındaki Yusuf Kaplanoğlu, "Eskiden doktor yok, ilaç yok hamamlarda ter atmak, masaj yaptırmak vardı. Buraya beli ağrıyan, dizi ağrıyan herkes gelir ve hamamda tedavi olur. Hamamın her şeye faydası var. Eskinin sağlık merkezi buraydı ve şifa arayanlar buraya gelirdi" dedi.

Tarihi Çukur Hamamı işletmecisi Sefer Bulut ise, "Burası Kahramanmaraş'ın tarihinin buram buram koktuğu Tarihi Çukur Hamamı. Eski sağlık merkezi, insanların sağlık bulduğu yerdir. Sudan gelen şifa, göbek taşına yatıp terlediğinizde fizik tedavi, soğuk algınlığı, vücuttaki kırgınlık, nezle ve birçok hastalık burada atılır" diye konuştu.

Hamamların Türk kültüründe ayrı bir yeri olduğunu ifade eden ve hastalıklardan kaçınmak için sık sık hamama geldiğini anlatan Celalettin Arslan, "Ayda ortalama bir defa Tarihi Çukur Hamamı'na geliyorum. Vücuttan toksinleri terden atarız ve ben buraya geldikten sonra doktor yüzü görmedim. Herkesi hamamlara davet ediyorum. Bizler sağlık için buraya geliyoruz" şeklinde konuştu.