Kıbrıs gazilerine KKTC gezisi

Kahramanmaraş'ta ‘Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor' projesi kapsamında şehirde yaşayan 45 Kıbrıs gazisi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gezi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirdi.

‘Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor' adlı program kapsamında şehirde yaşayan 45 Kıbrıs gazisinin katılımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gezi düzenlendi. Program kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 45 Kıbrıs gazisi, hatıralarını 48 yıl sonra yerinde canlandıracak. 23 - 25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek programda katılımcılar, Kapalı Maraş bölgesi, Namık Kemal Zindanı, Katliam Çukuru ve Şehitliği, Cengiz Topel Anıtı, Minia Kıbrıs Müzesi, Hz. Ömer Türbesi, Mavi Köşk, Girne Kalesi, Tatlısu Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi ve Alsancak Belediyesi'ni ziyaret edecek.

Ayrıca heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre tarafından da ağırlanacak.