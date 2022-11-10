Kılıç ve bıçakları yurt dışına gönderiyor

Türkoğlu ilçesi Fatih Mahallesi'nde baba mesleğini sürdüren Mehmet Çırak (27), 5 yaşından itibaren bu mesleğin içinde olduğunu ve şimdilerde yaptığı bıçaklara Kıbrıs, Avusturya, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerden yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Bıçak ve kılıçların saplarını genellikle manda, koç ve geyik boynuzu kullandığını belirten Çırak, "Yaptığım ürünlerde genelde koç boynuzu kullanıyorum. Bıçak ve kılıçları Kıbrıs, Avusturya, Hollanda ve İsveç gibi ülkelere gönderiyoruz. Burada yapılan ürünlerin hepsi tamamen el işçiliğidir. El emeği olan kılıçlarımız ise 800 TL ile 2 bin 750 TL arası. Bıçaklarımız 50 liradan başlıyor bin 1100 liraya kadar çıkıyor. Genellikle kılıçlarımız ve bıçaklarımızda isteğe göre kök ceviz, kök zeytin de kullanıyoruz" dedi.