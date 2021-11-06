Kimine göre ‘Veli Bacaları', kimine göre ‘Ejderha Kayalıkları'

Kahramanmaraş'ta merkeze bağlı bir mahallede yer alan ve ejderhanın sırt kısmına benzeyen keskin ve sivri kayalıklar ilgi görüyor.

Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi kırsalında kayalıkların olduğu bölge, keskin kayalıklarıyla dikkat çekiyor. Sarp tepelerin yamaçlarında ye alan devasa büyüklükteki kayalıklar halk dilinde ejderha sırtına benzetilirken, kimisi de Peri Bacaları'na atıfta bulunarak Veli Bacaları olarak tanımlıyor.

Fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olduğu öğrenilen kayalıkların ilginç yapısı drone ile havadan da görüntülendi. Taş ve kumdan oluşan kayalıklar zamanla erirken, kayalıklar hem killi hem de sert yapısıyla dikkat çekiyor.

Fotoğraf çekmek için bölgeye gelen Baki Özdoğan, “Burası eski Hasancıklı köyü ve tevafuk üzerine bulduk. Buraya ben Veli Bacaları diyorum. Otantik ve güzel bir doğası var daha bozulmamış" dedi.

Mahalle sakinlerinden Hayrullah ve Mustafa Horoz ise “Sınırımızda olan kayalarımızın yapısı kıbleye dönük zamanla aşınıyor ve erimesi fazla olmuyor, doğanın harikası çakıl ve kumlardan oluşan kayalıklar bölgesi" dedi.