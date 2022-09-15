Kimyevi gübre kullanımını azaltmak için kolları sıvadılar

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün tarım arazilerinde verim artışının yanı sıra kimyevi gübre kullanımını azaltacak leonarditten ‘sıvı potasyum hümat' üretme projesinde ilk deneme başarıyla sonuçlandı.

Kimyevi gübre fiyatlarındaki astronomik artışla birlikte çiftçiler, bu girdi maliyetini azaltmak için alternatif arayışına girdi. Bu alternatiflerin başında ise, bölgedeki linyit kömürü sahasından çıkarılan ve yıllardır üzerinde çalışmalar sürdürülen leonardit geliyor. Hem toz halinde hem de sıvı potasyum hümat haline dönüştürülerek sıvı şekilde tarımda kullanılan bu özel madenin Elbistan tarımına sunulması amacıyla Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde sosyal sorumluluk projesi hayat geçirildi. Proje çerçevesinde termostatlı ve otomatik karıştırıcısı bulunan bir reaktör yapıldı. Kazana kömür sahasından çıkarılan toz leonardit, su ve potasyum hidroksit eklenerek çözelti haline getirildi. Bu aşamadan sonra dinlendirilen çözelti, potasyum hümata dönüştü.

Proje ile ilgili değerlendirme yapan Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, meslek liselerinin toplumun tüm kesimlerine hitap eden projelerde öncü olduğunu söyledi. Bu çerçevede başlatılan projeyi önemsediklerini belirten Çetin, “Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile okulumuz, ilçe tarımının geleceğini yakından ilgilendiren bir projenin startını verdi. Bölgemizdeki linyit sahasından çıkarılan leonarditin sıvı hale dönüştürülmesi ve tarım sektörünün kullanımına sunulması amacıyla ‘sıvı

potasyum hümat' üretimi denemeleri yapılıyor. İlk ürünümüz şu an hazır. Projenin devamını da getirip inşallah, çiftçilerimiz ve üreticilerimize derman olacak bir kazanım elde etmiş olacağız” dedi.

Meslek liselerinin üretimin her aşamasında yer almasını önemsediklerini vurgulayan Çetin, “Bir eğitim yuvasının, kurumlar arası işbirliği ile değer, fikir ve proje üreten, toplumun tamamını kapsayacak şekilde üretim aşamasında bulunması bizler için çok önemli. Bu projede öğrencilerimiz de yer alıyor. Yavuz Selim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürümüz Faruk Doğan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz İsmail Çitil Bey'le gıda mühendisimiz Alparslan Öztürk'e gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Mühendisi Alparslan Öztürk ise, hem kimyevi gübre kullanımını azaltmak hem de çiftçilerin üretim maliyetini düşürmek amacıyla projeler geliştirdiklerini ifade ederek, “Yüzyılın madeni olarak nitelendirilen leonarditin tarımda daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Humik asitler toprağın fertilizasyonunda pH düzenleyici olarak anahtar role sahiptir. Toprağın su tutma kapasitesini, bitki besin elementlerinin doğal döngüsünü ve bitki gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Toprakta bulunan fakat bitkinin alamadığı elementleri parçalayarak bunların alımını sağlar ve bitki köküne bağlar. Projemiz, bölgemizdeki leonarditi hammadde olarak kullanıp potasyum hümat üretimine dayanıyor. Şu an deneme çalışmalarındayız. Bunlarla ilgili laboratuvar testlerimiz yapılacak. Sonuçlarına göre de yol haritamızı belirleyeceğiz” dedi.

Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Doğan ise, “Öğrencilerimize en iyi mesleki eğitimin yanı sıra bölge ekonomisinin lokomotifi olan tarım sektörüne katkı sunmayı amaçladık. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle güçlerimizi birleştirdik. Öğrenci ve öğretmenlerimizi de işin içine katarak, tarım sektöründe önemi artan bir ürünü kendi öz kaynaklarımızla üretme gayretine girdik. Şu an denemelerimizde ilk sonuçlarımız gayet olumlu. Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin alın teri döküp bin bir emekle yetiştirdikleri ürünlerden daha az maliyetle daha çok verim almasını amaçlıyoruz. Başarı, bir adım atmaktan geçer. Biz de ilk adımı attık. İnşallah, arzu ettiğimiz sonuca ulaşarak bölgemiz adına bir yeniliği okulumuzda gerçekleştirmiş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.