Kına gecelerinin vazgeçilmezi bindallı

Kına gecelerinde gelinlerin vazgeçilmez kıyafeti olan kadife ve benzeri kumaşlar süsler, kabartmalar ile işlenmiş bindallılar, alımlı modelleriyle gelinlik çağa gelmiş kızların beğenisine sunuluyor.

Kına gecelerinde gelinlerin giydiği bindallı modellerinde en çok tel kırma modellerinin satıldığını ifade eden tarihi Kapalı Çarşı esnaflarından 58 yaşındaki 2 çocuk babası Turgay Darendeli,"Eğlence ve hüzün bir arada yaşandığı kına gecesi en köklü geleneklerimiz arasında yer alıyor. Kına yakılırken gelinin giydiği bindallı, modelleri ve işlemeleri ile de farklı tarzlara hitap ediyor. En çok rağbet gören ve genç kızlarımızın beğendiği bindallı tel kırma ve bunun yanında satışları da yoğun. Her birinin ayrı bir güzelliği olan bindallılar, geleneksel kültürümüzün yaşatılması anlamında da büyük bir görevi yerine getiriyor. Bindallıların fiyatı ise modellerine göre değişiyor"dedi.