Kırık ayağı ile hastaneye gelen kediye yardım

Kahramanmaraş'ta ayağı kırık halde hastaneye gelen bir kedinin yardımına sağlık görevlileri yetişti.

Olay, Onikişubat ilçesindeki Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'nda yaşandı. Ayağı kırık halde yürümeye çalışan kedi hastanenin acil bölümünden içeri girdi. Kedinin aksayarak yürüdüğünü fark eden sağlık görevlileri, sağ arka bacağının kırık olduğunu tespit etti. Acil servis bölümündeki görevlilerce kedinin bacağı alçıya alınarak tedavi edildi. Kedinin tedavisinin devam edeceği belirtildi.