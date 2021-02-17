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Kırsal kesimdeki öğrencilere kitap okuma sevgisi aşılanıyor

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde görev yapan öğretmenler, çocuklara ’Dostum Kitap’ projesiyle kitap sevgisi aşılıyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde görev yapan öğretmenler, çocuklara 'Dostum Kitap' projesiyle kitap sevgisi aşılıyor.


İlçeye bağlı Kırmakaya Mahallesinde çocukların ve ailelerin okuma konusunda bilinçlendirilmesine yönelik ‘Dostum Kitap' adı altında kampanya başlatılarak, proje sayesinde öğrencilerin hayal gücünü desteklemeyi ve akademik başarı sağlanması amaçlanıyor.


Kitap okumayı alışkanlık haline getirmeyi amaçladıkları söyleyen Kırmakaya Şehit Ali Evran İlkokulu 1.sınıf Öğretmeni Özlem Nemli, “Dostum Kitap projesi hayata geçince çocuklar çok eğlendi ve mutlu oldu. Bu proje çocukların hayal gücünü geliştirecek. Özellikle kırsal kesim ve dezavantajlı bölgelerde kitap okumayı alışkanlık haline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

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