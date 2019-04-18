Kısakürek: "AKEDAŞ'ın amacı müşterilerine elektriği sorunsuz dağıtmak"

Ş tarafından İnternet Haftası etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencilerine şirketin bilgi teknolojileri sistemleri anlatıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin yoğunlukta bulunduğu Bilgisayar ve Bilişim Topluluğu, İnternet Haftası etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenledi.

Üniversitenin Senem Ayşe Toplantı salonunda düzenlenen programda Ş Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Murat Kısakürek sunum yaptı. Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin katıldığı etkinlikte konuşan Kısakürek, Ş'nin temel görevinin elektriği sorunsuz olarak dağıtmak ve tüketicilere kaliteli ve sürekli elektrik hizmeti sunmak olduğunu söyledi. Kısakürek, “Burada Ş olarak dağıtım sistemlerimizden bahsetmek ve sistemlerimizi geliştirmek için neler yapıyoruz bunları anlatmak istedik. Ş olarak çok fazla komplike sistemle birlikte interneti çok fazla kullanıyoruz, yaptıklarımızı anlatarak genç nesillere katkıda bulunmak istedik. AKEDAŞ'ta kullandığımız Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) gibi birçok sistemimiz var. Arkadaşlarımıza teknik olarak raporlama yapıları entegrasyon yapıları, şirketimizde kullanılan iç ve dış entegrasyonlar hakkında bilgi aktarımlarında bulunduk. Burada olmaktan mutluluk duyduk, faydalı olduğumuzu temenni ederiz. Elektriği sorunsuz olarak dağıtmak ve tüketicilere kaliteli ve sürekli elektrik hizmeti sunmak için sürekli çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.