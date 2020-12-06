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Kısıtlamada sokak hayvanlarına mama desteği

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başıboş gezen sokak hayvanlarına besleme yapılıyor.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başıboş gezen sokak hayvanlarına besleme yapılıyor.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şubesi ekipleri, kısıtlamalarda sokak hayvanları için çalışmasını sürdürdü. Ekipler, kentin farklı noktalarında konuşlandırılmış halde olan yuva ve çeşitli yerlere kedi ve köpek maması bırakıyor.


Sokak hayvanlarına mama desteğinin yanı sıra bakım ve tedavi uygulamaları da yapılıyor.

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