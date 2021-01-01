Kısıtlamayı ihlal eden sürücüden polise 'soyguncu' benzetmesi

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişi polise soyguncu benzetmesi yaparken, aracının da muayenesinin olmadığı ortaya çıktı.

Polis sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama noktaları oluşturdu. Bu noktalardan birinde otomobiliyle uygulama noktasına gelen bir sürücü panik yapıp "cenazem var bırakın geçeyim" dedi.

Polis izin kağıdı isteyince, hem izin kağıdını ibraz edemedi, hem de yapılan kontrolde aracının muayenesinin olmadığı görüldü. Polis memuru, cenazesi olduğunu söyleyen kişiye "başınız sağ olsun" diyerek herhangi resmi bir evrak ibraz etmemesine rağmen sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ceza yazmadı. Kullandığı otomobilin muayenesinin olmadığı tespit edilen sürücüye 288 lira idari ceza uygulanırken, ceza sonrası polisle kısa süreli tartışan sürücü, "İşte soygunculuk budur. Ben buradan yarın gene geçerim bana gene ceza yaz" diye yanıt verdi.

Ceza makbuzunu alan sürücü daha sonra uygulama noktasından ayrıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunun 5'inci kilometresinde uygulama yapan polise ise tır şoförü olduğunu söyleyen bir kişi zorluk çıkararak, polisin görevini yapmasına engel oldu.