İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kitap okuyanlara kitap ödülü

Onikişubat Belediyesi, kültürel etkinlikler kapsamında okurları kitapla ödüllendiriyor.


Pandemi sürecinde evde kitap okumaya özendiren Onikişubat Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde Ocak ayında Kamil Aydoğan'ın ‘Kısık Vadisi' romanını okunacak kitap olarak belirlemişti. Kitap okurlarına sosyal medya üzerinden sorulan üç soruya doğru cevap veren okurlara kitap hediyesi ile ödüllendirildi.


Şubat ayında okunacak kitap ise Tarık Buğra'nın ‘Osmancık' adlı eseri oldu. Osmancık kitabını Şubat ayı içerisinde anlayarak okuyanlara sorulacak olan üç soruyu doğru cevaplandıran okurlar yine Onikişubat Belediyesince ödüllendirilecektir.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.