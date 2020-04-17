Kız meslek lisesinden günlük 8 bin adet maske

Kahramanmaraş'ta korona virüs önlemleri kapsamında kız meslek lisesinde maske üretimine başlandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Kahramanmaraş'ta da önlemler alınıyor. Vatandaşların sıkça kullandığı tek kullanımlık maske, Dulkadiroğlu ilçesi Sevim Şirikçi Kız Meslek Lisesi'nde üretiliyor. Lisede oluşturulan atölyede ve kurulan makine ile usta öğretmenler ve usta öğreticiler tarafından günlük 8 bin adet maske üretiliyor.

Korona virüs nedeniyle meslek liselerinin fabrika gibi çalıştığını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, “İnsanların kullandığı maskelerin üretimine seri olarak başlamış bulunuyoruz. Lisemizde günlük 8 bin üretim kapasitesine sahip üretim tesisimizi kurduk. Öğretmen, usta öğreticilerimiz ve hem de izinli olarak gelen öğrencilerimiz korona virüs dolayısıyla ihtiyaç olan maskelerimizi üretiyoruz. Üretilen maskeleri hem sağlık birimlerimize, hem belediyelerimize hem de valiliğimizin belirlediği yerlere teslim ediyoruz. Meslek liselerimizin önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu ve birçok meslek lisemiz fabrika gibi çalışmaya başladı” dedi.

Sevim Şirikçi Kız Meslek Lisesi Okul Müdürü Fahrettin Kerim Üstündağ ise, “Okulumuzda koruyucu yüz maskesi imalatı için bakanlığımızdan istediğimiz ödenek geldi ve makinemizi aldık tesisimizi kurduk. Günlük 8 bin adet maskeyi üreterek gerekli yerlere iletiyoruz” diye konuştu.