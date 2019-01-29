Kızıl gölet buz tuttu

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde terk edilmiş demir madeninde oluşan kızıl gölet, hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düşmesinin ardından tamamen buz tuttu.

İlçeye bağlı Ambar Mahallesi'nin Gelleviz mevkisinde bulunan terk edilmiş demir madeninde kar ve yağmur suları ile oluşan ve cevher kalıntılarındaki oksitlenmeyle kızıl renge bürünen gölet, hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle tamamen buz tuttu. Kalın buz tabakasıyla kaplanan göletin kızıl halinden geriye eser kalmazken, gölet apayrı bir görsel güzelliğe büründü.

Demir madeninde yer altından çıkan suların, kalkşist ve dereceli olarak bordo çamur taşına dönüşen elementlerin kızıl rengi almasıyla oluşan göletin buz tutmuş halini gören vatandaşlar, “Burada demir madeni çıkarılıyordu. Firma, madeni terk ettikten sonra burada kızıl gölet oluştu. Yaz aylarında buranın suyu azalmıştı. Bu sene bölgemiz oldukça yoğun yağış aldı. Biz de göletin son halini görmek için bölgeye gittiğimizde yüzeyinin tamamen buz tabakası ile kaplandığını gördük. Rengi de kızıldan griye dönmüş durumda. Kış mevsimini yaşadığımız şu günlerde hava sıcaklıkları oldukça düştü. Herhangi bir akıntı olmadığı için de gölet tamamen buz tutmuş. Görünce biz de şaşırdık. Göletin buz tuttuğunu duyanlar da gelip bakıyor ve fotoğraf çektiriyor” dedi.