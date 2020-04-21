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Kızılay'dan 100 aileye gıda yardımı

Kızılay Kahramanmaraş Şubesi korona virüs tedbirleri kapsamında günlük ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda kolisi dağıtıyor.


Birlikteliğe en çok ihtiyaç duyulan bir süreçten geçildiğini ifade eden Genç Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Bal, “Korona virüs salgını ile mücadelede bizlerde 80 kişilik Gönüllü Kızılay ve Vefa Destek gruplarımız ile vatandaşlarımıza her gün gıda kolisi dağıtıyoruz. Bunun yanında yaklaşık 250 çocuğumuza her gün çikolata, gofret, kraker gibi paketlerimizi ulaştırıyoruz. Hafta sonları ise gıda kolisi dağıtımlarının yanında her gün yaklaşık 500 ekmeği de vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz” dedi.

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