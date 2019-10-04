Kızılay'dan Elbistan'daki kan bağışçılarına madalya

Türk Kızılayı, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenli kan bağışında bulunan 246 kişiyi altın, gümüş ve bronz madalya ile ödüllendirdi.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli Konferans Salonu'nda düzenlenen madalya takdim törenine Kahramanmaraş Kan Merkezi Müdürü Dr. Okan Erdoğan, Kan Bağış Kazanım Uzmanı İlker Aslan, Flebotomist Rukiye Uçal, Menekşe Mencütekin ve düzenli kan bağışında bulunan vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte 35 kez kan bağışında bulunan Mevlüt Yılmaz'a altın madalyası Kahramanmaraş Kan Merkezi Müdürü Dr. Okan Erdoğan tarafından takdim edildi.Yılmaz, “Türk Kızılay'ına bağışta bulunarak insanlara faydalı olmamdan dolayı çok mutluyum. Bugüne kadar 35 defa kan bağışında bulunarak altın madalya ile ödüllendirildim. Bu da benim için onur oldu” dedi.

Düzenli kan bağışının Kızılay için çok önemli olduğunu vurgulayan Kahramanmaraş Kan Merkezi Müdürü Dr. Okan Erdoğan, Elbistan'da ilk kez bağışçılara madalya takdim töreni düzenlediklerini söyledi.

Madalya törenlerinin bundan sonra her yıl düzenli olarak Elbistan'da da yapılacağını belirten Dr. Okan Erdoğan, şunları söyledi:

“Elbistan'da ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir madalya töreni. Normalde ödül törenlerimizi il merkezinde gerçekleştiriyoruz. Elbistan'da orta ölçekli bir il bazında kan bağışında bulunan bir şehir. Yoğun miktarda madalya hak etmiş bağışçılarımız var. Onlara ulaşmak adına ilk defa bunu düzenledik. İnşallah devamını da getireceğiz. 238 bronz, 7 gümüş, 1 de altın madalyamız vardı bu sene için bu sayı her sene için katlanarak artıyor. Bronz madalyamızı 10 bağış tamamlayana, gümüş madalyamızı 25 bağış tamamlayana, altın madalyamızı 35 bağış tamamlayan bağışçılarımıza takdim ediyoruz. 45'i tamamlayan bağışçılarımıza da plaket takdim ediyoruz.”

Törende, 35 kez kan bağışında bulunan 1 kişiye altın, 25 kez bağış yapan 7 kişiye gümüş, 10 kez bağış yapan 238 kişiye de bronz madalya takdim edildi.