KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş'a gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Deprem bölgesindeyiz ama bundan sonra inşaatlarda yapılacak olan binalarda gerekli tedbirlerin alınması ile böyle durumlarda herkesin korunabileceği ve binaların bu şekilde yıkım yaşamayacağı bir süreci hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yerleşkesi içinde kurulan çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti. Aileler ile sohbet eden Tatar, çocuklarla da fotoğraf çekildi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına hepinize geçmiş olsun diyorum. 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem büyük bir deprem. Ama görüyorum ki Türkiye'nin gücü ile Türkiye'nin yetkinliği, becerisi ile gerçekten sizlere burada organize edilen bu yerleşim alanında bütün bu yaraların sarılması için olağanüstü bir gayret sarf edildi. Olağanüstü bir durum ve olağanüstü bir gayret ile çocuklarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımız ile burada olağanüstü bir durum ve herkes mutlu bir şekilde atlatmaya çalışıyor. Biz de KKTC'de büyük acılar yaşadık. Bizim de voleybolda erkek ve kız yıldız takımımız Adıyaman'da bir otelde enkaz altında hayatlarını kaybettiler” şeklinde konuştu.

“Süreci hep birlikte inşa edeceğiz”

Konuşmasını sürdüren Tatar, “Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Türkiye ile her zaman birlikte olduk. Dolayısı ile sizlerin acısı bizlerin acısı, sizlerin mutluluğu bizlerin mutluluğudur. En kısa sürede deprem bölgelerinde yapılacak olan çalışmalarla hayatın tekrardan normale döneceği ve önümüze tekrardan bakabileceğimiz bir duruma gelmek en büyük temennimizdir. Deprem bölgesindeyiz ama bundan sonra inşaatlarda yapılacak olan binalarda gerekli tedbirlerin alınması ile böyle durumlarda herkesin korunabileceği ve binaların bu şekilde yıkım yaşamayacağı bir süreci hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

“Burada büyük bir irade ve başarı var”

Zor durumlarda insanların tek yürek olmasının önemine değinen Tatar, “Böyle günlerde bir milletin birlik ve beraberlikte daha da güçlenmesi için acı ve sevinci hep birlikte yaşamaları gerekiyor. Burada büyük bir irade ve başarı var. Depremden kısa bir süre sonra böyle bir yaşam merkezinin kurulması ve marketi ile her alanda kurulan alanları ile burada büyük bir başarı var. Buradaki düzeni kuranlara yürekten teşekkür ediyorum. Bu yaraların sarılması için, bu olağanüstü durumu tekrardan normale döndürmeye çalışan ilk başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlara, belediye başkanlarımıza, valilerimize, AFAD çalışanlarına, kurum ve kuruluşlara, herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş'a duyduğum özlem hep içimdeydi”

10 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'a resmi ziyaret yapacağını ancak yaşanan depremin ardından bu ziyaretin iptal olduğunu aktaran Tatar, "Ben Kahramanmaraş'a 10 Şubat tarihinde resmi bir ziyaret yapacaktım. Benim için çok önemli bir ziyaret. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 1979 yılından sonra oraya gelip yerleşen Tatlısu Belediye Başkanımız Hayri Orçan gibi isimler Kahramanmaraş'tan gelen insanlar. Güçlü bir heyet ile buraya ziyaret yapıp, bu üniversitede konferans vermek, KKTC'nin verdiği mücadeleyi anlatabilmek için ziyaret yapacaktım. Kahramanmaraş'a duyduğum özlem hep içimdeydi ama maalesef ziyaretimizi erteledik. Şimdi burada deprem dolayısı ile sizlere geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyorum. Burada hayat biraz daha normale döndüğü zaman planladığımız resmi ziyareti gerçekleştirmiş olacağım. Bu üniversitede vereceğim konferans ile Kıbrıs meselesini, KKTC'nin içinde bulunduğu durumu, vermiş olduğu mücadeleyi anlatacağım” diyerek sözlerini tamamladı.