Klima borusunu çalıp hurdacıya satan şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta iş yerinden bakır klima borusu çalarak hurdacıya satan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz cumartesi günü Yeni Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinden 80 metre uzunluğunda bakır klima borusu çalındı. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası hırsızlık olayını Fırat D'nin (24) gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis şüpheli Fırat D'yi gözaltına aldı.

Daha önceden de suç kaydı olan şahsın yapılan sorgusunda olayı itiraf ettiği ve çaldığı malzemeyi de odun ambarlarında bulunan bir hurdacıya sattığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat D. tutuklandı.