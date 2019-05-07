İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Klima borusunu çalıp hurdacıya satan şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş’ta iş yerinden bakır klima borusu çalarak hurdacıya satan şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ta iş yerinden bakır klima borusu çalarak hurdacıya satan şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz cumartesi günü Yeni Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinden 80 metre uzunluğunda bakır klima borusu çalındı. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası hırsızlık olayını Fırat D'nin (24) gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis şüpheli Fırat D'yi gözaltına aldı.


Daha önceden de suç kaydı olan şahsın yapılan sorgusunda olayı itiraf ettiği ve çaldığı malzemeyi de odun ambarlarında bulunan bir hurdacıya sattığını söylediği öğrenildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat D. tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.