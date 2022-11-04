KMTSO Başkanı Balcıoğlu: "Ne batan ne de işçi çıkaran firmamız var"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, ihracatın, üretimin arttığı, yeni makine siparişlerinin alındığı bir dönemde, "Tekstil batıyor, Kahramanmaraş batıyor" şeklinde çıkan haberlere itibar edilmemesini istedi.

Başkan Balcıoğlu, Kahramanmaraş'taki fabrikaların kapatıldığına yönelik çıkan haberlerin yalan olduğunu söyledi. Uluslararası Tekstil Makinaları Fuarında gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Balcıoğlu, “Kahramanmaraş tekstilin merkezi ve hızla da büyümeye devam ediyor. Bazı asparagas haberler bizi üzüyor. Şehrimizde ne batan bir firmamız, ne de işçi çıkaran bir firmamız var. Dünyada bir global kriz var ve dünya ile beraber Türkiye'de de var. Yavaşlama Kahramanmaraş'ta var mı evet var ama bizim böyle duran, kapanan ve iflas eden bir işletmemiz yok. Bu haberleri bilerek ve isteyerek ve özellikli bir günde çıkarıldığını düşünüyoruz. Çünkü 3-5 Kasım arasında Kahramanmaraş'ta tekstil makinaları fuarı başladı ve bu fuardan da açıklama yapıyorum” dedi.

Fuara gölge düşürülmek istendiğini belirten Balcıoğlu, "Ama yapılan şey yanlış değil düpedüz yalan bir haber. Yalan bir bilgi. Böyle bir şey yok nereden çıkarttıklarını da bilmiyoruz. Firmalarımızın hepsi kendi işçilerini korumak adına çalışıyorlar. Bu arada kapanan firmamız var mıdır evet zaman zaman hafta sonu ya da bir hafta gibi durduğu zamanlar oluyor küresel problemin etkisi altında olan bir şey. İhracatımız artıyor, üretimimiz artıyor, yeni makine siparişleri alındığı bir dönemde, ‘Tekstil batıyor, Kahramanmaraş batıyor' diye çıkan haberlere hiç kimsenin itibar etmemesini ve bu haberlerin doğru haberler olmadığını duyurmak istiyoruz" diye konuştu.