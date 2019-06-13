KMTSO Başkanı Zabun: “Almanya ile ticareti güçlendirmek istiyoruz”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında iş vizeleri, fuar katılımı, ziyareti, uzun süre vizeler ile gerekli belgeleri, ziyaretçi, turist vizeleri, kültürel değişim, spor yarışmalar, üniversite eğitimi ve genel ulusal vizeleri gibi konular katılımcılara anlatıldı.

Toplantıya Ankara Alman Büyükelçilik Vize Bölüm Başkanı Jörg Fürstenau, Ankara Alman Büyükelçilik, Vize Bölümü Schengen Yöneticisi Stefan Lange, iData İşletme Müdürü Melisa Çakır ve iş adamları katıldı.

Programda konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Almanya ile karşılıklı ekonomik ve ticari işbirliklerinin pekiştirilmesi gerektiğini söyledi. Yapılan çalışmalar sonrası ortak organizasyonların yapılabileceğini de söyleyen Başkan Zabun, “Son 10 yılda 6,5 milyar dolar yatırıma imza atan Kahramanmaraş, tarihinde ilk kez 2018'de ihracatını 1 milyar doların üzerine çıkarmıştır. Almanya ile ticareti güçlendirmek istiyoruz. Şehrimizin Almanya ile ticaretinde 104 milyon doların üzerinde ithalatımız ve 72 milyon dolara yakın ihracatımızın olduğunu görüyoruz. İhracatımızda örme giyim eşyası ile pamuk ipliğinin, ithalatımızda ise makine ve mekanik cihazların ağırlık kazandığı anlaşılmaktadır. Karşılıklı olarak ekonomik ve ticari işbirliğimizin pekişmesi adına ortak organizasyonlara imza atabiliriz ve biz buna hazırız. Bu anlamda, sanayici ve iş adamlarımızın başta Almanya olmak üzere Avrupa pazarları ile güçlü bağlar kurması bakımından vize faktörü çok önemli bir konudur” dedi.