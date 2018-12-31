KMTSO Başkanı Zabun iş dünyasının sorunlarını Bakan Pekcan'a sundu

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a bir rapor sunarak iş dünyasının sorunlarını ve çözüm önerilerini iletti.

Gaziantep Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen ‘İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda konuşan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, yatırımlarla Kahramanmaraş'ın tekstilde, metal mutfak eşyalarında, enerjide, gıdada, kağıt sanayiinde ve çimento sektöründe lider konuma ulaştığını, 120 ülkeye ihracat yapan 300 ihracatçı şirketi, 150 bin kişilik istihdam ordusuyla Türkiye'nin ekonomisine güç kattığını belirtti.

Bakan Pekcan'a Kahramanmaraş'ta sanayi ve ticaret hayatına ilişkin bilgiler vererek mevcut durumu, sorunlar ve çözüm yolları konusunda görüşlerini bildiren Zabun, “Kur ve faiz artışlarından sonra bankalar, neredeyse hiç ilave limit tahsis etmedikleri gibi, mevcut limitlerin revizesini de çok zorlaştırmıştır. İplikteki korunma tedbirlerinin sonlanmasıyla birlikte ülkemizde tekstil ithalatı artmaya devam etmektedir. Bunun önüne geçmek, rekabetçiliğimizin devam etmesi ve milli üreticileri gözetmek bakımından etkin bir ek vergi uygulamasına ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca, paslanmaz yassı çelik ithalatında uygulanan ek verginin kaldırılması çok yararlı olacaktır. Ana hammaddesi yassı çelik olan metal mutfak eşyaları sektörü, bu ham maddenin ithalatında uygulanan ek vergilerle rekabet gücünü kaybetmektedir. Sektörün, ihraç pazarlarını kaybetme noktasına getiren ek vergilerin iptali sektörü oldukça rahatlatacak ve ülke ekonomisine katkısını güçlendirecektir. Kahramanmaraş, 120 ülkeye ihracat yapan 300 ihracatçı şirketi 150 bin kişilik istihdam ordusuyla Türkiye'nin ekonomisine güç katıyor” diye konuştu.