İhlas Haber Ajansı

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KMTSO seçimlerinde beyaz liste kazandı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KMTSO) komite seçimlerinde Mustafa Buluntu’nun rengi beyaz liste kazandı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) komite seçimlerinde Mustafa Buluntu'nun rengi beyaz liste kazandı.



Şahin Balcıoğlu ve Buluntu arasında iki adaylı bir seçimin gerçekleştirildiği KMTSO seçimlerinde heyecan sabah saat 09.00 itibariyle başlamıştı. Üyelerin büyük ilgi gösterdiği seçimlerde 29 komitenin 21'i Buluntu'nun rengi olan beyaz rengi tercih ederken 6 komite ise Şahin Balcıoğlu'nun belirlediği mavi rengi tercih etti. Bunun yanında 2 komite ise bağımsızlardan yana oyunu kullandı.


Komite seçimlerinin ardından açıklamalarda bulunan Buluntu, “Gün boyu yoğun bir katılım oldu, üyelere teşekkür ederim. Komitelerin büyük bir çoğunluğunu kazandık. Bu seçim demokrasi şöleni şeklinde geçti ve günün kazananı KMTSO ve Kahramanmaraş oldu” dedi.

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