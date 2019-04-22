KMTSO, teknoloji fuarı Hannover Messe'ye katıldı

Endüstriyel otomasyon, dijital fabrika, araştırma ve teknoloji, enerji, sanayi tedarik ürünleri, bobin teknolojileri, mobilitec, endüstriyel greentec, yüzey teknolojileri, sürücü-otomasyon, comvac, rüzgar teknolojileri, santral teknolojisi alanlarında dünyanın ileri teknolojilerinin sergilendiği Hannover Messe 2019, Almanya'da gerçekleştirildi.

Fuara, farklı sektörlerden 11 Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası üyesi firma, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şahin Balcıoğlu katıldı.

KMTSO Başkanı Serdar Zabun, dünyanın teknolojik açıdan bambaşka bir noktaya gittiğini belirterek, "Artık konvansiyonel standartlarda üretim yapmak imkansız hale gelmiş durumda. Günümüzde üretim endüstrisinin yeni tanımı Endüstri 4.0 olarak adlandırılmakta. Bu yeni döneme paralel olarak Türkiye'nin endüstrileşmeyi ve kalkınmayı sağlamak için dünyadaki bu teknolojik gelişmeye ayak uydurması gerekiyor. Bu fuar ve benzeri platformlar sunduğu yenilikçi ürünlerle bu açıdan önemli bir katkı sağlıyor" dedi.

KMTSO Başkan Vekili Şahin Balcıoğlu ise pek çok firmanın dünya pazarlarında etkin rol oynadığını ancak bunun çoğunlukla firmaların bireysel başarılarından kaynaklandığına dikkat çekerek, "Başarıların sanayinin geneline yayılabilmesi için kamu, üniversite ve girişimcilerin birlikte çalışması gerekmektedir. Tek çıkış yolumuz, yüksek teknolojik katma değerli ürünler üretmekten geçiyor. Bu ortamın oluşması da bizim en büyük temennimizdir. İleri teknoloji yaparak dünyaya satmalıyız. Sektördeki firmalarımızın Alman ve dünyanın birçok ülkesindeki firmalarla bir araya gelerek iş bağlantısı kurmalarını sağlamak açısından fuar gezimiz son derece faydalı geçmiştir” diye konuştu.

Oda olarak Kahramanmaraş dış ticaretini geliştirmek amacıyla yurt dışı fuar organizasyonlarına önem verdiklerini dile getiren Balcıoğlu, şunları kaydetti:

“Fuar ziyaretlerine katılan heyetimizde yer alan iş adamlarımızın ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini Akdeniz İşletmeler ağı vasıtasıyla (Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz) sağlıyoruz. Yurt dışı iş bağlantılarının büyük kısmını fuarlar aracılığıyla sağlayan, Almanya'da düzenlenen büyük çaplı uluslararası fuarlara ayrı bir önem vermekteyiz. Oluşturulan bu işbirliği ortamında Kahramanmaraş ve Almanya arasındaki ticari ilişkileri daha da artıracağız.”